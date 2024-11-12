Сотрудничество с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа будет тесным и убедительным, заявила министр иностранных дел Байба Браже в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Она подчеркнула, что независимо от администрации США отношения между американцами и балтийскими странами чрезвычайно прочны, что обусловлено как историческим опытом, так и схожим восприятием угроз в современном мире.

"Сотрудничество с администрацией Трампа будет тесным и убедительным. Мы будем работать независимо от того, кто избран", - сказала министр.

Латвия и страны Балтии должны продолжать инвестировать в свою безопасность и оборону, сказала Браже, не комментируя, может ли Трамп сделать что-то для прекращения войны в Украине и что именно.

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