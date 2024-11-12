В очереди в дошкольные образовательные учреждения стоят 5790 детей (в основном в Риге и Рижском регионе), и по сравнению с 2021 годом это на 42% меньше, а с прошлым годом - на 10%. Это связано как с более широким предложением услуги, так и со спадом рождаемости. Параллельно обсуждается идея снизить возраст приема детей в детсады - с нынешних 1,5 лет до года, пишет Diena.

Наибольшее количество детей ждут в очереди в Риге - 1812, также много их в Марупе и Ропажском крае - 926 и 789 соответственно, в Елгаве - 493 и Кекавском крае - 554. По сто детей ждут поступления в садик в Огрском и Цесисском краях. Министерство умного управления и регионального развития называет Олайнский, Тукумский и Саласпилсский края как примеры того, где эта проблема очередей решена лучше всего. С другой стороны, 19 самоуправлений обеспечивают софинансирование детям (от 1,5 до 4 лет), посещающим частные детские сады.

Дошкольников в стране все меньше

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), с начала 2016 года общее число детей в Латвии увеличилось на 4000 человек или 1,1% (в 2016 году - 352 тысячи детей или 17,9% от общего числа жителей). Увеличение числа и доли детей в населении страны был достигнут за счет небольшого прироста рождаемости в 2013-2016 годах. Однако в возрастной группе от новорожденных до 9 лет число детей снижается. По сравнению с началом 2016 года, детей в Латвии в этой возрастной группе стало меньше на 14 тысяч человек или на 6,8%.

Это означает, что дошкольников в стране становится все меньше, сокращаются и очереди в детсады. Характерно, что доля детей в общем числе жителей в начале этого года была наибольшей в Рижском регионе (19,6%), самой низкой - в Латгалии (16,5%). В краях доля детей колеблется от 13,5% в Краславском крае до 30,5% в Марупском крае. Напомним, что находящийся в пригороде Риги Марупский край традиционно причисляется к самоуправлениям, в которых селятся достаточно зажиточные латвийцы, Латгалия, напротив, считается самым социально неблагополучным регионом страны.

То есть, пока сокращение очередей в детсады остается актуальной проблемой. Однако, по данным на сентябрь 2024 года, рождаемость за семь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 13,5%. Впереди - иная проблема: дошкольников становится все меньше.

Снижение возраста поступления в детсад

Уже прозвучала идея снизить возраст поступления ребенка в детсад - с нынешних 1,5 лет до года. Некоторые самоуправления такую возможность уже предлагают.

Инара Дундуре, советник по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений, сказала, что никаких переговоров с самоуправлениями о приеме малышей с годовалого возраста в детский сад не велось, пишет Diena.

Следует отметить также, что еще не все дети в этом возрасте ходят. Это также будет психологически тяжело и может привести к более частым заболеваниям ребенка. Кроме того, одному педагогу придется работать не с десятью или пятнадцатью детьми, а с гораздо меньшим их количеством. Значит, понадобится больше работников, придется менять меню и корректировать планировку помещений, и не все детские сады смогут это сделать. Чтобы принять решение, нужно оценить все "за" и "против". Дундуре предложила оставить прием детей с годовалого возраста на усмотрение самоуправлений.

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