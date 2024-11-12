В 2025 году Рижская дума введёт льготы по налогу на недвижимость для владельцев частных зданий, которые оборудуют в них убежища на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом в передаче "Домская площадь" заявила вице-мэр Риги Линда Озола, пишет портал LSM+.

В будущем году бюджет Риги, как и государственный бюджет в целом, будет строиться вокруг главного приоритета — безопасности. На эту статью самоуправление увеличит свои расходы на 2,6%.

Важным достижением последнего времени Линда Озола назвала поэтапное увеличение зарплат сотрудников полиции. В 2025 году этот процесс достигнет своего заключительного, третьего этапа. По ее словам, зарплата представителя самого низшего звена муниципальной полиции составит 1300 евро брутто. По словам Озолы, в этом году в в муниципальную полицию пришло больше сотрудников, чем уволилось - и это хорошая тенденция.

Но на повестке дня стоит необходимость укреплять гражданскую инфраструктуру - в том числе, оборудование убежищ в Риге. Раньше перед столичным самоуправлением таких задач никогда не стояло, гражданскую оборону нужно начинать с нуля. Озола обещает, что до конца ноября в Риге планируют обустроить несколько десятков убежищ на случай чрезвычайных ситуаций.

Всего же в столице около 200 подходящих для этого зданий. Дело осложняется тем, что некоторые из них находятся в частной собственности, и с их владельцами приходится вести переговоры.

Для того, чтобы ускорить этот процесс, Рижская Дума решила с 2025 года ввести льготы по налогам на недвижимость для тех владельцев зданий, которые оборудуют в них убежища.

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