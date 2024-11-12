Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке еще продолжит дискуссии по предложению оппозиционного Национального объединения о введении запрета для граждан России и Беларуси работать в школах. Об этом во вторник, 12 ноября, договорились депутаты комиссии.

Депутаты от Национального объединения подали предложение поручить министру образования и науки Анде Чакше ("Новое Единство") внести изменения в правила Кабинета министров "О необходимом образовании и профессиональной квалификации педагогов и порядке повышения их профессиональной компетенции" в целях введения запрета гражданам России и Беларуси работать в латвийских образовательных учреждениях.

Как сообщила депутатам парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Аматниеце, в этом учебном году в школах Латвии работают 172 гражданина России и 26 граждан Беларуси. По мере перехода на обучение на латышском языке количество граждан России, работающих в латвийских школах, постепенно сокращается, подчеркнула Аматниеце.

Она пояснила, что в Законе "Об образовании уже" установлено, что на должность руководителя образовательного учреждения и педагога может претендовать лицо, лояльное Латвийской Республике и Сатверсме. Для всех педагогов обязательны знания государственного языка.

Министерство юстиции в своем заключении указало, что предполагаемый запрет для граждан России и Беларуси работать в школах, возможно, вступит в противоречие с международными обязательствами Латвии. Министерство юстиции подчеркивает, что введение запрета требует тщательного изучения, с обеспечением возможности исключений в случае необходимости, принятия запрета на основе соответствующего закона, его соответствия легитимной цели, которая отвечает требованиям соответствующих международных правовых актов, а также соблюдения принципа соразмерности.

Представитель юридического бюро Сейма Лилита Вилсоне пояснила, что деятельность Кабинета министров может регулироваться только законом. Она отметила, что необходимо внести изменения в законодательные нормы, а не давать поручение министру. Пока в закон не внесены изменения, Сейм не вправе самостоятельно принимать решение и давать делегирование министру. Вилсоне предложила не продвигать это предложение, а подготовить и принять поправки к закону. Депутат от Национального объединения Наурис Пунтулис поддержал это предложение и предложил обсудить разработку законодательной нормы в рабочей группе.

Сегодня на повестке дня комиссии было также второе предложение Национального объединения — не признавать в Латвии образовательные документы, полученные в России после 24 февраля 2022 года. Депутаты договорились создать рабочую группу для согласования правового регулирования вопроса о непризнании в Латвии образовательных документов, полученных в России.

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