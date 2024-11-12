В следующем году министерства финансов, сообщения и экономики будут первыми, в которых будет пересмотрена каждая позиция бюджета, к такому решению пришли во вторник в правительстве при обсуждении приоритетов и необходимости трат.

Планируется, что до 15 февраля 2025 года министерства представят правительству анализ расходов, а до 15 августа 2026 года предложат пилотный проект по пересмотру расходов.

Премьер-министр Эвика Силиня на заседании правительства подчеркнула, что "три министерства - это немало". Она пояснила, что это объемная работа и, приступив к ней, можно будет понять, что нужно делать по-другому при формировании бюджета.

По остальным министерствам и пересмотру их расходов должны быть приняты отдельные решения.

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