Во вторник Кабинет министров отклонил все 425 предложений, поданных депутатами Сейма, в основном оппозиционными, ко второму чтению госбюджета будущего года.

При этом правительство поддержало к рассмотрению во втором чтении примерно 90 предложений, поданных министерствами, большинство из них были техническими и редакционными.

По сопровождающим бюджет законопроектам было внесено в общей сложности 210 предложений, из них Министерство финансов предложило поддержать 48 предложений с фискально нейтральным влиянием.

Представители Минфина сообщили агентству ЛЕТА, что правительство рассмотрело предложения, поданные ко второму чтению государственного бюджета будущего года в Сейме. Отраслевые министерства представили предложения, которые соответствуют решению правительства и не оказывают негативного влияния на госбюджет. Все предложения предусматривают компенсационные меры, например, перераспределение внутренних расходов отраслевых министерств или дополнительные доходы.

В частности, правительство поддержало предложения Министерства обороны, предусматривающие проведение внутреннего перераспределения для обеспечения финансирования на увеличение уставного капитала ООО "Государственная оборонная корпорация". Кроме того, утверждено внутреннее перераспределение для обеспечения финансирования на укрепление оборонных функций - мониторинг и развитие потенциала.

Минфин сообщает, что Министерство внутренних дел представило 26 предложений, связанных как с увеличением финансирования для обеспечения идентичности физических лиц в электронной среде и содержания платформы электронной подписи, так и со строительством и обеспечением работы центров управления катастрофами. Правительство также одобрило закупку шести пожарных автоцистерн.

Кроме того, правительство утвердило предложения Министерства благосостояния по внутреннему перераспределению средств в рамках основного бюджета, чтобы повысить размер вознаграждения ассистентов и сопровождающих лиц с 732 евро до 766 евро в месяц. Кроме того, поддержана программа психосоциальной реабилитации в виде поддерживающей терапии для детей в возрасте от двух до семи лет после постановки диагноза аутизм или в случае подозрений на расстройства аутического спектра.

Предложения Министерства образования и науки (МОН) предусматривают перераспределение финансирования для обеспечения оплаты труда педагогов в частных и международных образовательных учреждениях с учетом влияния изменения численности и структуры обучающихся.

В свою очередь, предложение Министерства здравоохранения предполагает дополнить законопроект новой статьей, чтобы в случае необходимости обеспечить участие государства в деятельности региональных больниц и дальнейшее повышение эффективности управления лечебными учреждениями. Кроме того, поддержаны предложения по перераспределению средств на продолжение терапии гематоонкологическими препаратами для детей в домашних условиях.

Было поддержано предложение Министерства сообщения о финансировании в период с 2024 по 2026 год приоритетного мероприятия "Введение на практике письменного отображения латгальского языка" для установки указателей границ исторических земель и обозначения культурного пространства латышей не только на латгальском языке, но и на ливском.

Министерству умного управления и регионального развития в сотрудничестве с Минэкономики и МОН поручено до 1 декабря 2024 года подготовить и внести на рассмотрение Кабинета министров проект нормативного акта по созданию Национального центра искусственного интеллекта.

В целях обеспечения применения с 1 января 2025 года измененных нормативных актов, включенных в пакет законопроекта о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы, Службе государственных доходов и Государственному агентству социального страхования в 2024 году поручено обеспечить в рамках выделенных средств приспособление необходимых для этого систем информационных технологий.

Минфин подчеркивает, что всего в Сейм поступило 425 предложений к госбюджету и сопровождающим его законопроектам. Ко многим указанным в предложениях мероприятиям правительством предложено решение и подходящий источник финансовых ресурсов, отмечает Минфин.

Регламентом Сейма установлено, что предложения, поданные к проекту государственного бюджета, ответственная бюджетная комиссия Сейма направляет для подготовки заключения Кабинету министров.

Работу над рассмотрением предложений, поданных к проекту бюджета следующего года, комиссия начнет сразу после того, как по каждому из них будет получено заключение Кабинета министров, сообщил председатель бюджетной комиссии Янис Рейрс.

Предполагается, что в окончательном чтении законопроект о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы и 31 сопровождающий проект бюджета законопроект Сейм начнет рассматривать 4 декабря.

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