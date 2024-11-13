"Я скажу достаточно резко: каждый получит по заслугам. И, если исходить из этого мнения, на мой взгляд, исход муниципальных выборов и в Риге и в других городах госзначения может привести к тому, что там действительно сменится власть. Если бы я стал рассматривать это в категориях "беспокоит или не беспокоит", это не было бы правильным, но существует вероятность, что избиратели могут принять решение так, как они считают нужным, оценив работу нынешних депутатов самоуправлений и предложения, которые будут на выборах. Является ли это абсолютно предопределенным? Мы видели, какие очень интересные нюансы последних лет показывает та же социология — она как будто задает тенденцию, но часто бывают сюрпризы. На выборах в Сейм мы видели определенные неожиданности, когда одна партия, о которой казалось, что она с уверенностью преодолеет 5%-ый барьер, в итоге не прошла. Что произойдет на выборах в самоуправления, в том числе в Риге, трудно сказать, но в определенном смысле, если произойдут изменения в Риге или где-то еще, это будет по двум причинам — из-за текущих дел и заслуг, и по оценке избирателей, а также из-за какого-то предвыборного предложения. Думаю, никто из нас, сидящих за этим столом, не может исключить никаких результатов выборов, в том числе таких, о которых вы упомянули", - сказал Эдгар Ринкевич, отвечая на вопрос Diena.