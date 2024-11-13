Президент Латвии Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже призывают латвийцев в знак солидарности с Украиной, почтить 19 ноября память погибших минутой молчания и зажечь свечи. Минута молчания - в 9.00.
"Украина неустанно борется каждый день. Более двух лет с восхищающим мужеством и упорством украинский народ сопротивляется российской агрессии. Поддержка Латвии Украине тверда и непоколебима. Латвия и ее народ стоят плечом к плечу с Украиной в ее борьбе против агрессора — России", - говорится в заявлении первых лиц государства: "В знак солидарности с Украиной и ее народом президент Латвии, председатель Сейма, премьер-министр и министр иностранных дел 19 ноября в 9.00 призывают всю Латвию объединиться в минуте молчания. Мы призываем самоуправления и организации организовать минуту молчания в разных местах Латвии и, чтя жертв, зажигать 1000 свечей."
Также первые лица государства призывают помянуть латвийского добровольца Виталия Смирнова, который погиб на востоке Украины 1 октября 2023 года.