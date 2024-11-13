В среду, 13 ноября, Рижская дума внесла изменения в в договор аренды земли с SIA "Olimpiskais sporta centrs", сохранив прежнюю арендную плату в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка.

Столичное самоуправление нашло юридический компромисс в применении нормативного регулирования, чтобы Рижская дума могла сохранить прежний размер арендной платы для Олимпийского спортивного центра, то есть 1,5% от кадастровой стоимости земли в год. Таким образом, арендатор сохранит текущую сумму арендной платы, которая была до 1 октября этого года.

"Мы совместно нашли выход из ситуации с повышением арендной платы для Олимпийского центра. Этот вопрос был приоритетом для Рижской думы, но из-за бюрократического влияния нам пришлось долго решать эту проблему, так как самоуправление не имеет права нарушать законы, поэтому нужно было искать юридические решения. Как известно, Министерство финансов не будет вносить изменения в уже принятые в этом году поправки в Правила Кабинета Министров № 350, но оно оказало помощь своим заключением для юридического решения этого вопроса по применению нормативных актов. В результате Рижская дума получила возможность найти небольшое, но юридически значимое решение и вернуть прежнюю арендную плату в 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка. Спорт и активная деятельность детей и молодежи — наш приоритет, поэтому очень важно, чтобы в будущем, под действием этих норм, не пострадал детский и молодежный спорт, а также не было финансового бремени для родителей. Выражаю благодарность коллегам из Рижской самоуправления, Латвийского Олимпийского комитета, ответственным лицам Министерства финансов, депутатам Сейма, а также депутатам нашей думы и другим вовлеченным сторонам, которые помогли решить ситуацию", — сказал вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение).

В изменениях договора уточняется, что цель аренды земельного участка дополняется тем, что участок используется также для выполнения публичной функции в сфере спорта на национальной спортивной базе на улице Гростонас 6b в Риге. Самоуправление также получило заключение Министерства образования и науки, а также Министерства финансов, которые подтверждают, что спортивный центр выполняет публичную функцию, и таким образом есть возможность установить арендную плату в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка в год.

Для определения размера этой арендной платы, помимо ее использования для публичной функции, необходимо также оценить хозяйственную деятельность арендатора — не квалифицируется ли сниженная арендная плата как государственная помощь. Эту оценку по заказу Рижского самоуправления провела юридическая фирма "Cobalt", которая пришла к выводу, что SIA "Olimpiskais sporta centrs" не квалифицируется как получатель государственной помощи, таким образом, есть возможность установить арендную плату в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка в год."

Таким образом, найдено решение, чтобы в Олимпийском центре не пришлось повышать плату за спортивные занятия и услуги. "Чтобы покрыть несоразмерно высокую арендную плату, которую утвердила Рижская дума, в случае ее вступления в силу, потребуется увеличить плату для спортсменов, спортивных энтузиастов, сторонников здорового образа жизни и родителей за использование Олимпийского спортивного центра. Это, вероятно, приведет к сокращению этой группы людей и пропорционально увеличит число детей и молодежи на улице, что снизит уровень благосостояния общества. Конечно, это также создаст проблемы для самого Олимпийской движения, так как уменьшится возможность воспитывать спортсменов для достижения высоких результатов", — предупреждал Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК) в начале эпопеи с арендной платой за землю Олимпийского спортивного центра о возможной "цепной реакции".

Как уже сообщалось, в апреле этого года были приняты изменения в Правилах Кабинета министров № 350, предложенные Министерством финансов, в результате чего около 120 арендаторов в Риге, включая Олимпийский центр Rimi, были вынуждены существенно увеличить арендную плату с октября этого года. Рижское самоуправление, пока не было найдено юридическое решение, не мог изменить эту ситуацию.

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