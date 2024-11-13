Военным парадом в честь годовщины провозглашения независимости Латвии в этом году впервые в истории страны будет командовать женщина — полковник Антонина Блёдоне, сообщили агентству LETA Национальные вооруженные силы (НВС).

На набережной 11 Ноября в 13.30 парадом, в котором примут участие около 1500 солдат, добровольцев "Земессардзе", полицейских, пограничников, пожарных и молодых кадетов, будет командовать командир Штабного батальона полковник Антонина Блёдоне. Парад примут верховный главнокомандующий Национальными вооруженными силами, президент страны Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

17 ноября в 18.00 на набережной состоится генеральная репетиция парада.

Кто примет участие в параде?

Честь нести флаг Латвии во главе строя парада доверена знаменоносцу подразделения Штабного батальона НВС. В параде с флаговыми группами также примут участие военнослужащие союзных сил из Албании, Канады, Чехии, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США, с которыми латвийские солдаты ежедневно служат бок о бок в международных операциях, а также осваивают навыки на военных учениях в Латвии и за рубежом. В этом году в параде третий раз участвует также флаговая группа Украины.

В параде примет участие также Интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии, общие военные учебные заведения трех Балтийских стран — флаговая группа Балтийского колледжа обороны, флаговые группы Литвы и Эстонии.

Впервые в параде примут участие Объединенные силы реагирования (JEF) — инициатива под руководством Великобритании, созданная на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году для усиления региональной безопасности и сдерживания. Также в параде будет участвовать многонациональная бригада НАТО под руководством Канады, размещенная в Латвии в целях демонстрации решимости НАТО защищать своих членов и укреплять оборону альянса.

Национальные вооруженные силы Латвии на параде будут представлены Национальной академией обороны, Штабным батальоном, Военно-морскими и Военно-воздушными силами, командованием снабжения, 1-й Рижской бригадой "Земессардзе", 2-й Видземской бригадой, 3-й Латгальской бригадой, 4-й Курземской бригадой и Механизированной пехотной бригадой Сухопутных войск. В параде также примут участие флаговые группы командования учебных подразделений, Школы инструкторов, Пехотной школы, Учебного центра боевой поддержки, Школы связи и Учебного центра Военно-морских сил. Особое значение будет иметь участие солдат Государственной службы обороны (VAD), которые в этом году впервые пройдут в парадном строю, представляя новое поколение и символизируя стремление Латвии укреплять свою оборону в долгосрочной перспективе.

Союзные вооруженные силы на параде будут представлены многонациональной бригадой НАТО в Латвии под руководством Канады, входящей в состав многонациональной дивизии НАТО "Север". 14 ноября 2024 года многонациональная бригада НАТО в Латвии завершит свои первые полномасштабные учения в составе бригады.

Также в параде примут участие подразделения Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, а также учащиеся профессиональной средней школы полковника Оскара Калпака и молодежной организации "Яунзардзе".

Музыкальное оформление парада обеспечат оркестр Штаба НВС и оркестр Военно-морских сил, а особым событием в этом году станет совместное выступление оркестра "Земессардзе" и оркестра Военно-воздушных сил США в Европе: музыканты обеих стран пройдут в едином строю. Такое международное сотрудничество на параде будет реализовано впервые, что подчеркнет крепкую дружбу между Латвией и США. Музыканты из США выучили латвийский парадный репертуар и шаг, демонстрируя уважение к латвийским традициям и культуре.

Пехотные подразделения парада, сопровождаемые военными оркестрами, продолжат шествие по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку и до улицы Сканстес.

Демонстрация военной техники

Завершится парад демонстрацией вооружения, техники и транспорта вооруженных сил Латвии и союзников, а также Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы. При благоприятных погодных условиях парад дополнит пролет авиации Военно-воздушных сил и союзников.

Два латвийских вертолета Black Hawk UH-60M впервые поднимутся с государственным флагом, и к ним присоединятся три американских вертолета UH-60 Black Hawk, два CH-47 Chinook, а также два канадских вертолета CH-146 Griffon.

Государственная пограничная служба примет участие с двумя вертолетами Agusta — одним AW109 и одним AW119. Три самолета Ан-2 выполнят демонстрационный полет с дымом в цветах латвийского флага, а национальная авиакомпания airBaltic совершит пролёт на самолете Airbus A220-300, окрашенном в цвета латвийского флага. Во время парада пролетят также четыре реактивных самолета Eurofighter, участвующие в патрулировании воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО.

На параде будет представлена обширная военная техника Латвийских вооруженных сил, демонстрирующая обороноспособность и модернизацию страны. Среди экспонатов будут бронированные машины Patria 6x6 и боевые разведывательные бронемашины на гусеничном ходу CVR(T), обеспечивающие мобильность и защиту в сложных условиях местности.

В параде примут участие также самоходные гаубицы M109, обеспечивающие значительную огневую поддержку в боевых операциях, а также защищенные от взрывов мин машины для разминирования дорог Husky и тактические транспортные средства Bombardier MAX 650. В технику также войдут квадроциклы и другие тактические транспортные средства.

Будут использованы также беспилотные летательные аппараты, способные проводить наблюдение как днем, так и ночью, а также корректировать артиллерийский огонь, и системы противотанкового оружия дальнего действия, которые увеличивают оборонные возможности.

Кроме латвийской техники, на параде будет представлена и бронетехника стран-союзников. Посетители смогут увидеть танк Ariete и бронетранспортер Centauro вооруженных сил Италии, танк Leopard и боевую машину пехоты Pizarro вооруженных сил Испании, танк PT-91 вооруженных сил Польши, а также самоходную гаубицу Zuzana вооруженных сил Словакии. В параде также примет участие военная техника вооруженных сил Албании, Чехии, Словении, Словакии и Черногории, что демонстрирует готовность и решимость сил НАТО сотрудничать в обеспечении безопасности региона.

Государственная полиция примет участие в военном параде на мотоциклах BMW R1250, которые используются ежедневно для контроля дорожного движения и сопровождения высших должностных лиц страны и иностранных гостей, а также для регулирования транспортных потоков на специальных мероприятиях. В параде также примут участие оперативные транспортные средства Škoda Superb, оснащенные камерами с обзором 360 градусов, системой автоматического распознавания номерных знаков и устройствами контроля скорости для обеспечения эффективного контроля дорожного движения и выполнения оперативных задач.

Государственная пограничная служба на параде продемонстрирует внедорожники Toyota Hilux как с снегоходами, так и без них. Автомобили Toyota Hilux используются для пограничного контроля, наблюдения за пограничной зоной и обеспечения мобильности пограничников независимо от погодных условий, времени года и типа местности. В демонстрации также примут участие оперативные транспортные средства Renault Trafic, которые используются для контроля иммиграции, обеспечения мобильных патрулей и контрольно-пропускных пунктов, а также квадроциклы Polaris Ranger XP 1000 и Polaris MV850, которые значительно повышают мобильность Государственной пограничной службы и применяются для патрулирования на границе.

Государственная пожарно-спасательная служба примет участие в параде, продемонстрировав технику спасательных служб, включая два оперативных автомобиля Toyota Hilux с повышенной проходимостью для разведки на пожарах и спасательных операциях, квадроцикл на прицепе для работы в труднодоступных местах, легкую лодку на прицепе для спасательных операций на внутренних водоемах и новейшие автоцистерны Scania с оборудованием для пожаротушения и спасения.

Генеральная репетиция парада - 17 ноября

Залп из 21 орудия в честь годовщины провозглашения независимости страны с дамбы AB произведет 17-й батальон боевой поддержки "Земессардзе". За порядок и безопасность во время и на месте проведения парада будут отвечать Военная полиция и подразделение специального назначения, за медицинское обеспечение - Управление снабжением.

В Рижском пассажирском порту с 11.00 до 16.00 пройдет выставка военной техники, где можно будет увидеть минный тральщик класса Imanta и патрульный корабль класса Skrunda. Однако доступ на корабли для посетителей будет закрыт.

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