Рижская дума планирует занять 92,6 миллиона евро на строительство четвертой очереди Южного моста, или Яня Чакстес гатве. Проект решения утвержден сегодня комитетом по финансовым и административным вопросам Рижской думы.

Кредит планируется взять на 30 лет.

Окончательное решение о займе будет принято на заседании Рижской думы.

Как сообщалось, Рижская дума решила использовать средства Фонда сплочения Европейского союза (ЕС) для строительства Яня Чакстес гатве. Общая стоимость проекта оценивается в 122 732 479 евро.

Ожидается, что Фонд сплочения профинансирует до 60 185 896 евро, а муниципальное софинансирование составит 62 546 583 евро. По завершении проекта возможно получение гибкого финансирования в размере до 11 297 998 евро из Фонда сплочения, что позволит сократить муниципальное софинансирование.

Проект предусматривает строительство участка Яня Чакстес гатве от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална. По мнению городской думы, это позволит улучшить транспортные связи между районами Риги и уменьшить фрагментарность магистральных улиц.

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