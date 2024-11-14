Министерство обороны Латвии (МО) договорилось с финской компанией Patria Land Oyj о закупке 56 новых бронемашин Patria 6x6 на сумму примерно 60 миллионов евро. Об этом порталу Delfi сообщили в МО.

Соглашение было подписано в рамках многонациональной программы Common 6x6 Armoured Vehicle System (CAVS).

В Министерстве заявили, что это совершенно новый тип бронемашины Patria 6x6, который был разработан в рамках программы исследований CAVS в сотрудничестве с министерствами обороны и вооруженными силами Финляндии и Швеции.

Бронетехника командного типа позволит улучшить понимание боевой обстановки и обеспечить быстрый, эффективный и безопасный обмен информацией.

"Новые бронемашины командного управления Patria 6x6 значительно улучшат оперативные возможности и мощность наших вооруженных сил, а также внесут вклад в развитие военной промышленности Латвии, продолжив успешное сотрудничество между оборонной промышленностью и промышленностью", - подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.

Новые бронемашины буду произведены в Латвии.

Первые бронемашины Patria 6x6 Национальные вооруженные силы Латвии получат в конце этого года, остальные будут поставляться постепенно до 2029 года.

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