В четверг, 14 ноября, Сейм принял поправки к Закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств, предусматривающие, что Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (OCTA) будет необходимо и для электросамокатов.

Страхование электросамокатов сделали обязательным, так как учерб, причиняемый людям в вызванных этими транспортными средствами авариях, может быть достаточно серьезным. С 1 апреля регистрация электросамоукатов в Дирекции безопасности дорожного движения является обязательной, а требование по их страхованию вступит в силу с 1 января 2025 года.

Прогнозируется, что стоимость полиса OCTA для электросамокатов может составить от 24 до 50 евро в год, как и в случае с мопедами.

Поправки к закону увеличивают лимиты возмещения ущерба. Вместо нынешних 5,2 миллиона евро за ущерб, причиненный человеку в результате аварии, будет выплачиваться до 6,45 миллиона евро, независимо от количества пострадавших. Для ущерба имуществу лимит увеличен до 1,3 миллиона евро с 1,05 миллиона евро, независимо от количества третьих лиц.

Изменения в законе предусмотрены для гарантии быстрой и полной компенсации пострадавшим в случае, если страховщик транспортного средства, виновного в аварии, признан неплатежеспособным и находится на стадии ликвидации. В таких случаях ущерб будет покрываться за счет средств Гарантийного фонда обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств. Ущерб будет компенсирован, если страховая компания зарегистрирована в Латвии или стране Европейской экономической зоны, а убытки понес латвийский резидент.

Кроме того, будут уточнены нормы об авариях с участием буксируемых прицепов, а также о сотрудничестве учреждений в области обмена информацией и обработки персональных данных.

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