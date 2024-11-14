В атмосфере тревожного ожидания, связанного с избрания президентом США Дональда Трампа, состоялся первый визит в Латвию нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте. На вопросы о будущем НАТО после смены президента США, о поддержке Украины и наращивании военного производства в Европейском союзе - генсек НАТО Марк Рютте и президент Латвии Эдгар Ринкевич отвечали в ходе совместной пресс-конференции, состоявшейся на Адажской военной базе.

"Я еще раз хочу поздравить г-на Рютте со вступлением в должность", - начал пресс-конференцию президент Латвии Эдгар Ринкевич, сказав эти слова и на латышском, и на английском языке.

В ходе переговоров Ринкевич и Рютте обсудили как дальнейшую поддержку Украины, так и как в будущем сделать сильнее НАТО.

2,5-3% - это минимум, который должна вкладывать страна НАТО в оборону

"Этот визит в Латвию генсека НАТО, наши переговоры на Адажской военной базе, и то, что только что мы также наблюдали тренировку многонациональной бригады НАТО, свидетельствуют о том, как сильно здесь присутствие НАТО", - заявил президент Латвии. Ринкевич подчеркнул, что преобразование батальона НАТО в многонациональную бригаду под руководством Канады прошло успешно, и поблагодарил союзников.

"Латвия выделила на оборону 3,4% от ВВП. Мы видим, что агрессивная Россия и ее сателлит Беларусь не собираются останавливаться ни в Украине, ни в вооружении, ни в тестировании нашей воли. Поэтому полностью ясно, что всем союзникам нужно говорить о выделении на оборону не 2% от ВВП, а о гораздо большем вложении в оборону. 2,5-3% от ВВП - это минимальный порог, который необходим", - сказал президент Латвии.

В ходе переговоров был затронуты вопросы дальнейшего усиления присутствия НАТО в Латвии, размещения систем ПВО - в контексте инцидента с прилетом в Резекненский край российского боевого дрона.

"Нам надо делать все, чтобы здесь было больше НАТО, а странам-участницам НАТО нужно делать гораздо больше для укрепления не только военных сил, но и для мобилизации военного производства", - сказал Ринкевич.

Президент напомнил, что в следующем году Латвия выделит 0,25% от ВВП на помощь Украине и подчеркнул, что страны НАТО должно оказывать поддержку Киеву. По мнению президента, важно дать Украине то, что ей требуется сейчас, и разрешить использовать это на поле боя без ограничений.

Марк Рютте сказал, что для него большая честь гостить на Адажской базе, где находятся военные, представляющие страны "от Атлантического океана до самого Балтийского моря", "Европа и Северная Америка работают вместе". Демонстрационные военные учения Resolute Warrior многонациональной бригады НАТО убедили Рютте в том, что "НАТО готово к любому повороту, готово отразить любую агрессию".

Рютте подчеркнул, что Латвия, которая тратит 3,5% от ВВП на оборону, является примером для других стран НАТО в условиях, когда требуются большие вложения в военное производства.

Что ждать от Трампа?

Марк Рютте и Эдгар Ринкевич обсуждали и будущее НАТО после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа и ситуацию в Украине.

"Мы оба единодушны в том, что беспокоиться сейчас надо не о том, какие внутриполитические процессы происходят в одной, второй, третьей стране НАТО, а как сделать Европу, ее оборону, ее производство сильнее. И только тогда наши трансатлантические отношения будут сильнее. У нас нет никаких сомнений по поводу будущего НАТО, по поводу силы НАТО", - заявил президент Латвии.

"Я работал с Трампом четыре года на своей предыдущей должности. У нас были очень хорошие рабочие отношения. Он делал все необходимое, чтобы защитить США, и он очень хорошо понимает, что участие в НАТО - это часть обороны США. Посмотрите, что происходит сейчас? Северокорейские солдаты сейчас активно действуют, помогая России бороться против Украины, Россия за это платит", - сказал Рютте. Такая ситуация, по мнению генсека НАТО, "угроза уже не только Европе, но и Японии, Южной Корее, США". Это ведет и к тому, что расширяется влияние Ирана на Ближнем Востоке. "Россия, Китай и Северная Корея сотрудничают вместе - США это понимают", - подчеркнул Рютте.

"Я готов сотрудничать с г-ном Трампом, работать вместе, и мы это повторим, когда он станет президентом", - пообещал генсек Альянса.

"США - абсолютно неотъемлемая часть НАТО", - заверил Рютте. Он напомнил, что с 2016 года Дональд Трамп, будучи президентом США в первый раз, "вынуждал нас, в рамках НАТО, тратить на оборону больше". "Мы нужны США, США нужны нам, мы все работаем вместе в рамках НАТО", - сказал Марк Рютте.

Будет ли мир в Украине?

Эдгар Ринкевич напомнил, что в следующем году Латвия выделит 0,25% от ВВП на помощь Украине и подчеркнул, что страны НАТО должно оказывать поддержку Киеву. По мнению президента, важно дать Украине то, что ей требуется сейчас, и разрешить использовать это на поле боя без ограничений.

"Украине нужна срочно наша поддержка. Путин использует зиму как оружие, чтобы попытаться уничтожить энергосистему", - сказал генсек НАТО, подчеркнув, что поддержку нужна для того, чтобы с воздуха защитить критическую инфраструктуры Украины.

"Это решение только правительства Украины о вступлении в начало переговоров о мире, в начало переговоров с Россией об окончании войны. Им нужно принять это решение с позиции силы. Поэтому нам нужно продолжать поставлять Украине оборонную поддержку, чтобы они могли достичь этой позиции силы", - так прокомментировал ситуацию в Украине генсек НАТО.

В свою очередь Эдгар Ринкевич признал, что есть определенные спекуляции в отношении политики новой американской администрации в отношении Украины. "Но смотря фактам в глаза, мы видим, что Россия не готова сесть за стол переговоров. Россия на самом деле наращивает военные активность и операции. Чтобы начать какой-то политический процесс - нужны оба. Мирный план невозможен без Украины. Но и Россия должна сесть за стол переговоров, должна быть готовой это сделать", - сказал Ринкевич.

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