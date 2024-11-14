В столице путепровод на улице Алтонавас планируется закрыть для движения с 4 декабря, сообщила Рижская дума. Однако, если зимние погодные условия установятся раньше, то и ограничения могут вступить в силу раньше. Закрытие моста создаст неудобства, однако риски, связанные с его эксплуатацией и проведением ремонтных работ зимой, считаются слишком высокими.

После анализа результатов технического обследования моста на Алтонавас, было установлено, что ранее предложенная идея строительства временного моста не является технически и экономически целесообразной. Для установки временного моста потребовалась бы перестройка опор и подпорных стен существующего моста, а также увеличение наклона насыпи, что значительно ухудшило бы безопасность движения в зоне перекрестка.

При реализации таких условий строительства временного моста его стоимость превысила бы расходы на реконструкцию существующего моста. В связи с этим планируется в ближайшее время начать подготовку документации для тендера на реконструкцию моста Алтонавас. После подготовки документации будет объявлен конкурс и начата реализация проекта.

"Получив техническое обследование моста на Алтонавас, мы пришли к выводу, что придется отказаться от первоначальной идеи строительства временного моста. В исследовании предложено два варианта строительства — хотя их стоимость схожа, наиболее экономически выгодным решением является реконструкция моста", — пояснил начальник Управления транспортной инфраструктуры Департамента внешнего пространства и мобильности Андрей Уртанс.

Обновление моста также позволит построить более широкую проезжую часть, включая тротуар, соответствующий требованиям доступной среды, что создаст комфортные условия для пешеходов и велосипедистов, а также облегчит движение автомобильного транспорта.

Согласно исследованию, ориентировочные затраты на реконструкцию моста составят 2,5 миллиона евро, а работы могут занять два года.

Городские власти отметили, что мост останется открытым для пешеходов и велосипедистов.

В течение нескольких лет Рижское самоуправление пыталось получить ясность о будущем моста на улице Алтонавас от Министерства сообщения. Во время реализации проекта Rail Baltica этот мост планировалось снести, поэтому Рижская дума постоянно отслеживала его техническое состояние, поддерживала мост, но не проводила капитальных вложений.

Мост на улице Алтонавас был построен в 1910 году и уже отслужил свой срок.

В начале весны мост был признан небезопасным и закрыт для движения. После общего осмотра движение для транспортных средств весом до пяти тонн было восстановлено, однако грузовой транспорт не может использовать мост, а автобусы маршрутов № 25, 55 и 56 продолжают объезд закрытого моста, пересекая железнодорожные пути по переезду на улице Лиелупес, который находится рядом с больницей Страдиня.

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