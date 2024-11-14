Во второй половине дня в четверг, 14 ноября, обещанные метеорологами снежные облака достигли Латгалии, и земля постепенно покрывается снегом.

Как сообщают очевидцы из Резекне, снежный покров уже составляет несколько сантиметров и продолжает увеличиваться.

Как и следовало из прогнозов синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в течение дня небо было облачным.

Как и прогнозировалось, днем пошел дождь, а на востоке страны — мокрый снег и снег. Вечером в восточных районах сформируется снежный покров толщиной до пяти сантиметров.

Синоптики напоминают, что из-за низких температур воздуха и снега дороги на некоторых участках могут быть скользкими, а видимость во время снегопада — ухудшена.

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