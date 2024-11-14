Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц еще десять граждан России за поддержку войны в Украине, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

В список вошли бывшая сотрудница российского банка "СМП Банка" Елена Рузяк, председатель совета зарегистрированной в Латвии компании "AFI investīcijas" Денис Поспелов, совладелец и генеральный директор российского производителя военных катеров - судостроительной верфи "Белл" Олег Белков и совладелец российского ООО "Арматор" Сергей Пастер.

Кроме того, запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок установлен владельцу компании "Okilo SARL" Ивану Садчикову, бывшему депутату Госдумы РФ от "Единой России" Татьяне Кривенко, режиссеру театра и кино Валерию Фокину, бывшему соратнику лидера режима Владимира Путина по Комитету госбезопасности СССР, зятю президента "Транснефти" Николая Токарева Андрею Болотову, бывшему пресс-секретарю бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой и комментатору политических событий Александру Будбергу.

МИД подчеркивает, что Латвия самым жестким образом осуждает развернутую Россией в 2014 году агрессию против Украины и ее территориальной неделимости, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную военную атаку на Украину, которая длится уже почти 1000 дней.

"В войне ежедневно погибают мирные жители Украины и военнослужащие вооруженных сил. Поддержка зверств, осуществляемых кремлевским режимом, означает разделение ответственности за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим", - заявили в МИД.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !