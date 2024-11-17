Численность населения Латвии продолжает сокращаться, сообщает Delfi.lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления.

На 1 октября этого года население Латвии, пор предварительным данным, составляло 1,857 миллиона человек. Это на 15,1 тысячи меньше, чем 1 января 2024 года.

За первые девять месяцев этого года было зарегистрировано 9716 рождений (на 1419 или 12,7% меньше, чем за тот же период 2023 года). Количество новорожденных продолжает снижаться, и в этом году оно впервые не достигло 10 тысяч детей за девять месяцев. Больше всего детей появилось на свет в июле (1132), меньше всего - в феврале (1029).

Смертность тоже сократилась. За девять месяцев 2024 года был зарегистрирован 19 531 случай смерти (на 1018 или 5% меньше, чем за девять месяцев прошлого года). Это самое низкое количество смертей, зарегистрированных за тот же период, начиная с 1971 года.

За первые девять месяцев 2024 года в результате отрицательного естественного прироста население страны сократилось на 9,8 тысячи человек.

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