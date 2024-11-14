Находящаяся в Латвии многонациональная боевая бригада НАТО мощно сигнализирует о нашем потенциале сдерживания, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня, которая в четверг встретилась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщила пресс-секретарь премьера Эдите Матусевича, в ходе встречи Силиня подчеркнула, что Латвия продолжает вложения в оборонную сферу и оказание долгосрочной поддержки Украине.

Премьер-министр и генсек НАТО на встрече обсудили укрепление безопасности и обороны Латвии и НАТО, поддержку Украины, а также сотрудничество Европейского союза и НАТО.

"Роль Латвии в НАТО за 20 лет с момента вступления в альянс стала более значимой. [..] Мы с нашей запланированной долгосрочной поддержкой Украины и решимостью увеличить вложения в оборону можем быть примером для других европейских стран. Вместе с НАТО мы продолжим работу над модернизацией оборонной инфраструктуры и укреплением нашего потенциала обороны и сдерживания", - заявила Силиня.

В четверг состоялся первый визит нового генсека НАТО Рютте в Латвию. Он посетил демонстрационные учения многонациональной бригады НАТО "Resolute warrior 2024" на Адажской военной базе.

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