Утром в пятницу, 15 ноября, из-за гололеда во многих частях Латвии - почти во всех регионах - движение по основным и региональным дорогам затруднено, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).

Затруднены условия движения на главных дорогах страны:

Участок Валмиерского шоссе (A3) от Сталбе до Стренчи;

Участок Даугавпилсского шоссе (A6) от Пиекалне до Патерниеки;

Участок Лиепайского шоссе (A9) от перекрестка Апшупе до Аннениек и от Скрунды до Калвене;

Участок Вентспилсского шоссе (A10) от Кудры до Стразде;

Резекненское шоссе (A12) обледенело полностью;

Полностью и обледенела дорога граница с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) (A13);

Полностью обледенели Даугавпилсская окружная дорога (A14) и Резекненская окружная дорога (A15).

На региональных дорогах страны затруднено движение в окрестностях Кулдиги, Екабпилса Лимбажи, Даугавы, Лудзы, Прейли, Резекне, Балви и Краславы. Также обледенел участок региональной дороги Тинужи-Кокнесе (P80) от поворота на Скривери до Кокнесе.

При переменчивых погодных условиях, характерных для межсезонья, по утрам дороги могут покрываться льдом, поэтому водителям следует быть особенно внимательными, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и держать большую дистанцию, напоминает LVC.

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