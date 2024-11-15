18 ноября, в День провозглашения Латвийской республики, в некоторых городах страны будет организован праздничный салют. В Риге, как и в прошлые годы, организованного городскими властями фейерверка не будет.

По данным LETA, салюты пройдут в Вентспилсе, Юрмале и Огре.

В центре Вентспилса в 18.00 на центральной площади состоится концерт "Давайте встретимся, давайте споем!", а затем начнется салют. На площади перед Центром культуры Огрского самоуправления фейерверк начнется в 18.00, а в Юрмале фейерверк пройдет в 22.00 у Дома культуры Каугури.

Другие самоуправления будут создавать атмосферу праздника с помощью лазерных и мультимедийных представлений.

В Риге лазерное световое шоу пройдет у памятника Свободы в 20.10. В Елгаве мультимедийное представление "Подарок Латвии в день ее рождения" будет организовано у башни церкви Святой Троицы (в 22.22). В Цесисе представление пройдет у замка.

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