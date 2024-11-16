В понедельник, 18 ноября, в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики в Риге будут введены значительные ограничения движения транспорта, сообщили агентству LETA в Департаменте внешней коммуникации Рижской думы.

С воскресенья, 17 ноября, в вечернее время будет закрыто движение на Набережной 11 ноября и участке улицы Экспорта.

С 15.15 воскресенья до 18.00 понедельника будет закрыто движение транспортных средств на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на участке улицы Экспорта от улицы Элизабетес до Набережной 11 ноября.

Также с 13.00 воскресенья до 18.00 понедельника будет закрыто движение транспортных средств на участке Полю гате и Бискапа гате от Набережной 11 ноября до улицы, параллельной Набережной 11 ноября.

С 08.00 до 15 часов будет ограничено и, при необходимости, закрыто движение транспортных средств по крайней правой полосе набережной, на 150-метровом участке от улицы Миесниеку по направлению к Полю гате.

В свою очередь, с 18.00 до 23.00 в случае необходимости будет закрыт для движения транспортных средств участок Набережной 11 ноября от Каменного моста до набережной Генерала Радзиня и участок набережной Генерала Радзиня от Набережной 11 ноября до улицы Карля Миленбаха.

С 15.15 воскресенья до 18.00 понедельника будет организовано двустороннее движение на участке улицы Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба.

Также с 15.15 воскресенья до 18.00 понедельника будет закрыто движение грузового транспорта на участке улицы Экспорта от улицы Ханзас до улицы Муйтас и на участке улицы Краста от Островного моста до улицы 13 января.

В случае необходимости в воскресенье с 18.00 до окончания генеральной репетиции военного парада подразделений НВС и в понедельник с 13.30 до 15.00 движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта, которое будет регулироваться в зависимости от необходимости, будет закрыто на Каменном мосту, участке бульвара Узварас от улицы Валгума до Каменного моста, участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста и на участке улицы 13 января от бульвара Райня до Набережной 11 ноября.

В понедельник, 18 ноября, с 10.00 до 18.00 движение транспорта будет закрыто на набережной Генерала Радзиня в направлении улицы Краста; на участке улицы Краста и в направлении от улицы Езусбазницас до съезда с Островного моста в направлении к Южному мосту; на съезде с Островного моста в направлении от центра города к улице Краста; а также на участке набережной Генерала Радзиня от улицы Карля Миленбаха в направлении до Набережной 11 ноября.

В свою очередь, с 13.30 до 15.00 будет закрыто движение на участке улицы Калькю от Набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В понедельник с 7 утра и до окончания военного парада движение транспорта и пешеходов на дамбе AB будет закрыто.

В целях безопасности с Вантового моста нельзя будет наблюдать за военным парадом НВС и его генеральной репетицией. Однако мост будет открыт для пешеходов и пользователей микромобильных средств передвижения, желающих перебраться с одного берега Даугавы на другой.

Во время мероприятия движение пешеходов по Вантовому мосту будет регулироваться Военной полицией НВС, Рижской муниципальной полицией и Государственной полицией. Самоуправление сообщает, что мост безопасен для повседневных нагрузок, но при более высоких нагрузках существует потенциальный риск безопасности.

При необходимости движение пешеходов, велосипедистов и электросамокатов будет ограничено во время церемонии возложения цветов и торжественных мероприятий на площади у памятника Свободы, а также во время генеральной репетиции военного парада НВС и во время военного парада НВС и других мероприятий.

В понедельник, во время военного парада и факельного шествия, движение транспорта будет регулироваться, ограничиваться или закрываться при необходимости вдоль маршрутов и на улицах, пересекающих их.

Остановка и стоянка транспортных средств также будут запрещены в нескольких местах во время проведения мероприятий.

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