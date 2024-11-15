Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") отправилась на форум "Sir Bani Yas", который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и в котором примет участие также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщила агентству LETA советник министра иностранных дел Латвии Сигне Знотиня-Знота, Браже получила личное приглашение от министра иностранных дел ОАЭ на этот высокоуровневый закрытый форум, организованный Министерством иностранных дел ОАЭ в сотрудничестве с американским аналитическим центром Atlantic Council.

Сигне Знотиня-Знота подчеркнула, что в фокусе форума - вопросы, связанные с Ближним Востоком, трансатлантическими отношениями и политикой безопасности. Министр иностранных дел Латвии выступит с докладом о войне России в Украине и влиянии российской политики на другие регионы мира.

Знотиня-Знота также отметила, что полный список участников форума недоступен, но известно, что в нем примут участие представители стран Ближнего Востока, США и нескольких государств Европейского Союза. Взаимодействие с представителями России у министра не запланировано.

Советник министра пояснила, что решения об участии принимаются в соответствии с приоритетами внешней политики Латвии, России или другим странам не позволяют оказывать на это влияние.

Как сообщили агентству LETA в МИД, Браже будет участвовать в форуме "Sir Bani Yas" в ОАЭ до воскресенья, 17 ноября.

Форум "Sir Bani Yas", организованный аналитическим центром Atlantic Council в сотрудничестве с Министерством иностранных дел ОАЭ, представляет собой высокоуровневую встречу, на которой собираются глобальные лидеры мнений, министры иностранных дел, а также другие официальные лица и эксперты. В центре обсуждений — геополитические вызовы, включая региональные конфликты.

Между тем, согласно записи в Twitter Министерства иностранных дел России, на форуме "Sir Bani Yas" также присутствует министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает LETA.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !