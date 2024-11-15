Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы при проверке обнаружили в куриных окорочках из Польши бактерии, вызывающие сальмонеллез.

В ходе лабораторных исследований в куриных окорочках констатировали Salmonella Newport.

Бактерии, вызывающие опасное заболевание, найдены в упаковках со свежими и охлажденными окорочками по 500 граммов. Номер партии — 6450612944. Правда, срок хранения этого товара закончился 27 октября, поэтому его больше нет в продаже.

О сальмонеллезе в партии куриных окорочков сообщено в Систему быстрого оповещения ЕС.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !