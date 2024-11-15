В пятницу, 15 ноября - в преддверии Дня независимости - на самых высоких телекоммуникационных башнях страны подняты государственные флаги, следует из информации на сайте ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC).

Если погодные условия позволят, флаги на 15 башнях будут развеваться до вторника, 19 ноября, говорится в заявлении.

На самом высоком флагштоке в стране и Европейском Союзе, расположенном в Риге на Закюсале, флаг будет поднят утром 18 ноября в присутствии начальника Государственной пограничной охраны, генерала Гунтиса Пуятса.

В Видземе с пятницы флаги развеваются на башнях в Сигулде, Валмиере, Виесите и Цесвайне. В Латгалии флаги подняты на башнях LVRTC в Даугавпилсе, Резекне, Виляны, Прейли и Ливаны.

В Курземе флаги будут развеваться на башнях в Тукумсе, Вентспилсе, Лиепае и Дундаге. Флаг уже поднят на башне LVRTC в Елгаве. Также флаг развевается в Риге — на единственной телекоммуникационной башне в историческом центре города, расположенной на улице Эрглю.

Традиция поднятия флагов началась в 2014 году, когда на телебашне Закюсалы впервые был поднят государственный флаг размером 3×6 метров. Четыре года спустя LVRTC оборудовал свои другие высокие башни флагштоками и подсветкой.

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