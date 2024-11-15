Европейская комиссия приняла решение предоставить софинансирование в размере 60 миллионов евро на пять проектов, среди которых два проекта Латвии — закупка бронемашин Patria 6x6 и систем противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T, сообщает Министерство обороны.

Решение Еврокомиссии особенно благоприятно для Латвии, поскольку из пяти поддержанных проектов два относятся к нашей стране. Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") подчеркнул, что как мобильность пехоты, так и противовоздушная оборона играют ключевую роль на поле боя для защиты населения Латвии в случае потенциального нападения.

Софинансирование предоставляется в рамках программы совместных закупок оборонной промышленности Европейского Союза (EDIRPA). Общий бюджет в размере 300 миллионов евро был распределен между пятью проектами, представленными странами-членами.

Латвия подписала генеральное соглашение о приобретении бронемашин Patria 6x6 30 августа 2021 года в рамках межправительственной программы сотрудничества с Финляндией, Германией и Швецией. В результате Латвия получит около 200 новых бронетранспортеров. Важно отметить, что полный цикл производства этих машин осуществляется также на территории Латвии.

Системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T от немецкой компании Diehl Defence закупаются Латвией совместно с Австрией, Болгарией, Эстонией, Германией и Словенией. Стоимость контракта на поставку для Латвии составляет 600 миллионов евро.

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