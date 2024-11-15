В пятницу, 15 ноября, официально открыты новые служебные помещения Бюро защиты Сатверсме (САБ) на улице Страумес в Риге. Отреставрированное здание и прилегающая территория являются частью комплекса бывших зданий Военного госпиталя.

Комплекс Военного госпиталя является памятником архитектуры государственного значения, в котором, как сообщает бюро, исторические свидетельства сохранены в сочетании с требованиями безопасности, соответствующими службе.

"Чтобы те военные врачи, которые когда-то охраняли и восстанавливали здоровье раненых солдат, служили примером для сотрудников Бюро защиты Сатверсме, исполняющих свои служебные обязанности и защищающих государство Латвии, его независимость и безопасность," — подчеркнул символичность директор SAB Эгилс Звиедрис, открывая новые офисные помещения.

Проект реставрации и реконструкции этого здания для нужд SAB был разработан в 2017 году. Работы были начаты осенью 2020 года. До начала строительных работ здание не использовалось, и с 2012 года оно пустовало. Учитывая критическое состояние конструкций здания, были проведены масштабные демонтажные работы, а также возведены новые перекрытия этажей, кровельные конструкции и крыша, установлены новые окна и двери, а также проведены новые коммуникации.

Особое свидетельство того, что в здании когда-то находился Военный госпиталь - названия помещений. Каждому присвоено имя одного из семи выдающихся военных врачей — полковников и генералов, которые руководили этим медицинским комплексом с 1919 по 1940 год.

Юридический адрес SAB — улица Страумес 1, в Риге, но для посетителей и курьеров вход на территорию бюро осуществляется с улицы Упес. Служебные помещения SAB, в соответствии со спецификой деятельности, не являются публично доступными.

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