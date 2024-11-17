Вступило в силу решение Рижского апелляционного суда, который отклонил иск оптового продавца табачной продукции "Pro Vape" о взыскании 5000 евро морального ущерба с врача Алвилса Крамса. Врач-пульмонолог в эфире заявил, что электронные сигареты опасны, а курение может привести к преждевременной смерти.

Ранее Рижский городской суд также отклонил иск, но "Pro Vape" подала апелляцию. Апелляционный суд также отклонил иск. Решение не было обжаловано в установленный срок, и, следовательно, оно вступило в силу.

Как сообщает Латвийское телевидение, иск был подан против врача пульмонолога Рижской Восточной больницы Алвилса Крамса в связи с сюжетом на общественном медиа-портале "Rus.lsm.lv". В сюжете журналист сообщил, что при продаже ароматизированных бездымных электронных сигарет не соблюдаются все условия торговли.

В сюжете также был интервьюирован врач Крамс. Врач подчеркнул, что электронные сигареты опасны, а курение может привести к преждевременной смерти.

"Торговец токсичными веществами подает в суд на врача, который публично призвал торговцев и государственные учреждения соблюдать закон. Это опасный сигнал для всей медицинской отрасли и общества, что врачу пытаются запретить выражать мнение и предупреждать общество. Это уникальный судебный процесс в контексте всей Европейского союза", — сказал Крамс.

Юридический представитель оптового продавца, юрист Мартиньш Дамбергс пояснил, что иск против Крамса был подан, потому что в сюжете слишком часто упоминался и показывался именно бренд "Salt", хотя электронные сигареты продаются многими компаниями. Он отметил, что в обществе электронные сигареты часто называют "салтами", но "Salt" — это всего лишь один из брендов.

"Мы хотим, чтобы эти различия уважались. Этот иск не касается того, хорошо или плохо курить, или являются ли электронные сигареты лучше или хуже, а именно того, что профессору следует более внимательно выбирать слова в публичном пространстве, когда он описывает рассуждения или факты", — пояснил Дамбергс.

Против средства массовой информации или журналиста, который создавал сюжет и выбирал, какие видеокадры вставить, в суд не поданы — только к врачу, давшему интервью.

Оптовый продавец оценил ущерб своей репутации в 5000 евро. Эти расчеты основаны не на падении оборота, а оценивают достигнутую аудиторию и узнаваемость профессора. Так это объяснил юрист в суде.

По информации "Firmas.lv", компания "Pro Vape" в прошлом году работала с оборотом 57,871 миллиона евро, что на 24,1% больше по сравнению с 2022 годом, прибыль компании увеличилась на 24,5% и составила 8,033 миллиона евро.

Компания была зарегистрирована в 2016 году, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Владельцами "Pro Vape" являются Мартиньш Ямонтс (75%) и Эджус Пика (25%). Пика и Ямонтс также являются владельцами оптового продавца табачной продукции SIA "Nord Snus".

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