Здания, построенные упрощенным порядком, такие как бани, различные сараи и подобные строения, могут быть зарегистрированы в Земельной книге без дополнительного решения Стройуправы.

Законопроект подан в Сейм парламентским секретарем Министерства экономики Юргисом Миежайсом, и Юридическая комиссия Сейма концептуально поддержала его передачу на первое чтение в Сейме.

Законопроект предусматривает, что здания, построенные в упрощеном порядке, смогут быть зарегистрированы в Земельной книге на основании подтверждения сертификатированного специалиста о наличии здания в соответствующей местности. Это означает, что для таких построек, о которых заявлено в системе информации о строительстве, больше не будет требоваться дополнительное решение Стройуправы, что ранее создавало дополнительные бюрократические препятствия.

"Мы продолжаем работу над упрощением и ясностью процесса регистрации зданий, что позволит собственникам недвижимости быстрее и проще закрепить свои права", — подчеркивает Юргис Миежайс: "Эти изменения не только ускорят процесс регистрации, но и снизят расходы, связанные с вводом зданий в эксплуатацию".

Это только одно из мероприятий, которые Министерство экономики продвигает для снижения административной нагрузки в строительной отрасли. В целом, большой план, разработанный министерством, включает ряд мероприятий, которые могут сократить "оформление бумаг" до 70%.

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