От насилия в интернете страдают как мужчины, так и женщины, но женщины чаще обращаются за помощью, тогда как мужчины чаще распространяют так называемую "порнографию мести". Об этом заявил руководитель отдела кибербезопасности ЕС Министерства обороны Михаил Потапов в ходе дискуссии "Будь защищена! Кибернасилие против женщин (в политике): опыт, вызовы и решения".

Потапов подчеркнул, что кибербезопасность включает действия по защите сетей, информационных систем, их пользователей и других лиц, подвергающихся киберугрозам. Киберугрозы — это любые обстоятельства, свойства или действия, которые могут привести к повреждениям, сбоям или иным негативным последствиям для сетей, информационных систем и их пользователей.

По его словам, Министерство обороны разрабатывает стратегию, политические акты и отраслевую политику, а также координирует действия Латвии в этой области.

Основные угрозы во втором квартале 2024 года включают вредоносные коды, мошенничество, компрометацию устройств и попытки взлома.

Потапов отметил, что жители Латвии ежегодно теряют не менее одного миллиона евро в результате мошенничества. При этом реальная сумма, вероятно, гораздо больше, так как не все жертвы обращаются в полицию.

Кроме того, он сообщил, что с начала 2022 года уровень киберугроз в латвийском киберпространстве вырос на 40%. Одной из крупных проблем остаются порнографические дипфейки (глубокие подделки).

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