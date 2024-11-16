В пятницу, 15 ноября, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш был в Каунасе, где посетил матч между стамбульским "Фенербахче" и каунасским "Жальгирисом". После игры он вместе с фанатами баскетбола из Латвии пел и радовался, однако атмосфера быстро изменилась, когда Элксниньша спросили: "Кому принадлежит Крым?".

В 2022 году в эфире передачи Kāpēc на Delfi TV Элксниньш на повторный вопрос о надежде на победу Украины, ответил, что победителей в этой войне не будет, а на вопрос, кому принадлежит Крым, заявил, что уже неоднократно отвечал на этот вопрос. На просьбу уточнить, что именно он ответил, Элксниньш сказал: "Крым - часть Российской Федерации".