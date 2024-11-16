Во время выборов в Рижскую думу больше избирательных участков будет открыто в торговых центрах, говорится в проекте решения о создании избирательных участков в Риге, который одобрил Комитет по финансовым и администрационным делам.

Количество участков останется неизменным, их будет столько же, сколько было во время выборов в Европейский парламент. В Риге в целом планируется открыть 158 участков.

Однако расположение некоторых избирательных участков несколько изменилось.

Например, несколько избирательных участков будут находиться в торговых центрах. Новые избирательные участки будут открыты в торговых центрах Olimpija, Dole, Akropole Rīga, Stockmann, Ozols, Akropole Alfa.

Проголосовать можно будет также в торговых центрах Mols, Galleria Rīga, Origo, Domina Shopping, Sky & More, где избирательные участки находились и во время выборов в Европарламент.

В некоторых местах избирательные участки работать не будут. Например, не будут работать избирательные участки в Рижском Доме конгрессов, Рижской средней школе дизайна и прикладного искусства, Французском лицее.

Окончательное решение о создании избирательных участков должно быть принято на заседании Рижской думы.

Как сообщалось ранее, в следующем году в первую субботу июня в Латвии пройдут муниципальные выборы.

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