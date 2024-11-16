"Прогуливаясь вдоль морского побережья в Саулкрасты, увидел вот это строение", - с таким комментарием читатель прислал порталу Delfi фотографию, на которой изображена неизвестная постройка. Портал Delfi обратился к Саулкрастской краевой думе, чтобы выяснить, для чего предназначено здание, на месте которого раньше находилась спасательная станция.

Строительство привлекло внимание местных жителей и туристов еще весной прошлого года, говорится в сообщении Саулкрастского самоуправления.

"Видя, как идет строительство, всем интересно узнать, что нового появится на месте старой спасательной станции? Какие версии вы слышали от жителей? Ресторан, частный дом с вертолетной площадкой, гостевой дом, бар, музей Саулкрасты? Саулкрастское самоуправление также получило вопросы от жителей о том, что именно строят владельцы земли. Чтобы прояснить ситуацию, ответ дало Строительное управление Саулкрастского края. Архитектор города Лига Пилсетниеце отметила, что на улице Айнажу 35B на фундаменте старого здания будет построен новый клуб для серфингистов", - сообщили в думе.

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