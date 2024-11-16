За первые девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 8374 брака, что на 537 браков или 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Количество браков также сократилось на 320, или 3,7 %, по сравнению с 2020 годом, когда действовали ограничения на собрания.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев этого года было зарегистрировано 9716 новорожденных, что на 1419 новорожденных или 12,7% меньше, чем за тот же период 2023 года.

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