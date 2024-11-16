В среду, 13 ноября, в рижском микрорайоне Кенгарагс были открыты четыре арт-объекта - "Складывание неба", "Ловец облаков", "Натюрморт" и "Ветка в мартышке" ("Debess locīšana", "Mākoņķērājs", "Klusā daba", "Zars Mērkaķī"), "сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Работы были созданы в сотрудничестве со студентами Латвийской академии художеств и объединены в маршрут "Прогулочный квадрат с сильно закругленными краями" с арт-объектами в будущем парке Кенгарагса.

Арт-объекты создали три молодых художника - Спаре Витола создала объекты "Складывание неба" и "Ловец облаков", Лаума Муйжарая - объект "Натюрморт", а Кришьянис Белявскис - объект "Ветка в мартышке".

Примерная длина прогулки составляет 1,28 километра, и, следуя по заданной авторами траектории, возможность встретиться с арт-объектами возникает четыре раза.

Каждый из "встреченных" объектов в той или иной степени дополняет окружающую среду. Например, у башни для наблюдения за птицами можно увидеть композицию "Складывание неба" Спаре Витолы. Если продолжить путь вдоль Даугавы и перейти через мост, то вас ждет следующий объект - "Ловец облаков". "Натюрморт" можно найти возле автоматической заправочной станции, а "Ветку в мартышке" - за детской игровой площадкой.

В 2024 году Рижская дума начала проект по созданию в микрорайонах общественных арт-объектов. В рамках проекта в 2024 году в качестве одного из районов в категории масштабных центров жилых кварталов был выбран микрорайон Кенгарагс. Реализация проекта в этом микрорайоне была поручена Латвийской академии художеств. Предложенные арт-объекты были разработаны молодыми студентами-художниками, а их техническое воплощение было поручено профессиональным производителям.

Новые объекты обошлись муниципалитету в 41 200 евро, сообщило агентство LETA.

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