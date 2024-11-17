Министерство обороны Латвии подготовило изменения в правила, которыми в дальнейшем предусмотрено учитывать информацию о фобиях и аллергиях, присущих молодым людям, призванным на Службу государственной обороны (СГО).
Присущие человеку фобии и аллергии являются факторами, которые могут существенно повлиять на прохождение службы, но при этом могут не являться основанием для непрохождения СГО. Указание упомянутых данных в заявке и их размещение в актуальной базе данных регистра наряду с информацией о других существенных факторах, которые могут повлиять на прохождение службы, дало бы более широкое представление о потребностях призывника в связи с присущими ему фобиями и аллергиями, пояснили в министерстве.
Поправки предусматривают, что указанная информация позволит Национальным вооруженным силам (НВС) заранее предусмотреть условия для адаптации призывника во время службы. В то же время эта информация будет доступна только соответствующему подразделению НВС, которое примет призывника на СГО.