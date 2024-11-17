Ситуацию, когда больницы Риги переполнены, можно улучшить, расширив перечень предоставляемых услуг в региональных медучреждениях, считают медики. Это снизило бы очереди, а пациенты могли бы получать помощь ближе к дому. Вводить такие перемены уже начали медучреждения Земгале, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Земгальское региональное телевидение.

В Баусском крае проживают около 42 тысяч человек, в Елгавском крае — около 32 тысяч человек. Чтобы получить нужные медицинские услуги, им нередко приходится отправляться в Ригу, загружая и без того переполненные столичные больницы.

"Даже на платные услуги очередь только на следующий год, поскольку просто нет специалистов, которые обеспечивают лечение. Также снизилась и доступность оплачиваемых государством услуг", - признал руководитель Общества больниц Евгений Калейс.

Одно из решений — расширение услуг более низкого уровня в региональных учреждениях.

"Больницы более низкого уровня могут специализироваться на конкретных направлениях, которые у них развиты, чтобы не загружать университетские больницы. В это время работоспособный человек теряет время и финансы, чтобы получить услугу", - говорит член правления Баусской региональной больницы Маргарита Эпермане.

"В Риге должны быть врачи большого калибра, специализирующиеся на узких специализациях с очень высокими технологиями", - считает нейрохирург Елгавской поликлиники Ренарс Путниншь, по мнению которого, бытовые операции можно проводить и в регионах.

Чтобы расширить доступность услуг для местных жителей, Байсская больница открыла филиалы в Вецумниеки и Иецаве, а Елгавская поликлиника провела реновацию хирургического блока. Теперь в этих учреждениях доступно больше оплачиваемых государством услуг, а также проводятся платные операции.

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