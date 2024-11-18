Для Латвии важен каждый человек важен, и только вместе мы можем строить страну. Об этом нужно помнить всегда, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") в связи со 106-й годовщиной независимости страны.

"Празднуя независимость Латвии, мы отмечаем и нашу настойчивость. Мы отважно и упорно боролись с чужой силой, чтобы вернуть свою страну. Мы упорно и вместе работаем, чтобы сделать Латвию безопасной и процветающей", - заявила в своем обращении к народу премьер-министр.

Наша страна - это латвийский народ вчера, сегодня и завтра, сказала Силиня. "Мы гордимся всеми, кто представляет Латвию, и радуемся нашим достижениям в искусстве, спорте и технологиях, которые меняют мир", - отметила она.

Силиня признала, что есть разные мнения о том, как нужно строить страну, но в основе лежат объединяющие ценности - латышский язык, своя земля и свобода. "Поэтому давайте и в повседневной жизни помнить, что важен каждый человек. Мы можем строить Латвию только вместе", - призывает премьер-министр.

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