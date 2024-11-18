В понедельник, 18 ноября, в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики высшие должностные лица страны приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы.

Напомним, что в 13:30 на набережной 11 ноября начнется парад Национальных вооруженных сил.

Вечером, в 19:00, на площади Свободы состоится торжественное мероприятие, посвященное годовщине провозглашения Латвийской Республики. Оно начнется с концерта, в котором примут участие музыканты Гинта Криевкална, Грета Грантиня, Андрис Эрглис и Раймонд Целмс.

В 20:00 перед собравшимися выступит президент Латвии Эдгар Ринкевич, состоится исполнение государственного гимна Латвии, а в конце мероприятия будет показано лазерное световое представление, которое будет повторяться несколько раз до 23:00.

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