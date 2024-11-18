Сегодня, 18 ноября, в Риге на набережной 11 ноября прошел военный парад, посвященный годовщине провозглашения Латвии, в котором приняли участие примерно 1500 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных-спасателей и яунсаргов.

Впервые в истории латвийского государства парадом командовала женщина - полковник Антонина Блёдоне.



В парада приняли участие верховный главнокомандующий НВС, президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

В параде также принимали участие солдаты союзников из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, с которыми латвийские солдаты ежедневно бок о бок выполняют задачи в международных операциях и приобретают навыки и умения на военных учениях в Латвии и за рубежом. В этом году в третий раз в параде участвовала и группа с украинским флагом.

Парад завершился демонстрацией оружия, техники и транспортных средств вооруженных сил Латвии и союзников. Впервые под государственным флагом были подняты два латвийских вертолета "UH-60M Black Hawk", к которым присоединятся три американских вертолета "UH60 Black Hawk" и два "CH47 Chinook", а также два канадских "CH146 Griffon".

Три самолета "Ан-2" развеяли дым в цветах латвийского флага, а национальная авиакомпания "airBaltic" совершила перелет на самолете "Airbus A220-300", выкрашенном в цвета латвийского флага. Во время парада также пролетели самолеты "Eurofighter" в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Помимо латвийской техники, на параде была представлена бронетехника стран-союзников.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !