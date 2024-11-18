Впервые в истории военным парадом, посвящённом 106-й годовщине провозглашения Латвийского государства, командовала женщина — полковник Антонина Блёдоне. На сегодняшний день Антонина — единственная женщина в Национальных вооруженных силах (НВС), которая достигла столь высокой карьерной ступени, пишет LSM Plus.

О службе в армии она мечтала ещё в детстве, но путь к высоким должностям и командованию парадом был нелегким, сообщает Латвийское телевидение в передаче "Панорама".

Антонина выросла в Латгалии, уже с детства она мечтала об армии. Она снимала солдатскую шапку с брата, который дразнил ее, что девочки — не солдаты. Она предпочитала играть с братом на улице, а не с куклами.

Детские мечты переросли в осознанное желание связать свою жизнь с армией. Во время учёбы в РТУ она присоединилась к Студенческому батальону Земессардзе, затем пошла на профессиональную службу и окончила Национальную академию обороны.

На вопрос, не мешали ли гендерные стереотипы карьере, она признает, что ей часто приходилось доказывать себя. "Поначалу это мешало. Я не понимала, почему я должна доказывать себя, когда у нас один диплом Академии обороны. Но эти времена в прошлом".

Антонина Блёдоне дважды была в Афганистане. Она своими глазами видела ужасы войны. Вернулась оттуда с убеждением, что нужно сделать всё, чтобы никогда не допустить этого в своей стране. В июне прошлого года она получила кортик командира батальона Национальных вооруженных сил, став первой и единственной женщиной, занявшей должность командира штабного батальона НВС.

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