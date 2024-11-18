В понедельник вечером в центре Риги состоялось традиционное факельное шествие 18 ноября, организованное Национальным объединением. Тысячи людей превратили улицы города в длинную и эффектную дорогу света. Факелы несли как молодые, так и пожилые люди, сообщает Delfi.lv.