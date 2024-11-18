В понедельник вечером в центре Риги состоялось традиционное факельное шествие 18 ноября, организованное Национальным объединением. Тысячи людей превратили улицы города в длинную и эффектную дорогу света. Факелы несли как молодые, так и пожилые люди, сообщает Delfi.lv.
18 ноября 2024 года исполняется 106 лет со дня провозглашения независимости Латвии.
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