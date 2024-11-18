Lāpu gājiens 2024
Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

В понедельник вечером в центре Риги состоялось традиционное факельное шествие 18 ноября, организованное Национальным объединением. Тысячи людей превратили улицы города в длинную и эффектную дорогу света. Факелы несли как молодые, так и пожилые люди, сообщает Delfi.lv.

@rus.delfi 🇱🇻 Тысячи латвийцев вышли на факельное шествие в честь 106-й годовщины провозглашения независимости Латвии! #delfi #рига #rīga #факельноешествие #lāpugājiens #latvija #латвия ♬ original sound - rus.delfi.lv

18 ноября 2024 года исполняется 106 лет со дня провозглашения независимости Латвии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь