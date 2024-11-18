Праздновать свободу - это большое счастье. Наши предки были бы счастливы, что у нас есть такая возможность, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая у памятника Свободы по случаю 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики. Об этом сообщает агентство LETA.

"Праздновать свободу - это большое счастье. Наши предки были бы счастливы, что мы празднуем. За нас, находящихся здесь, и за всю Латвию. За нас во всем большом мире. Они бы радовались, потому что наш сегодняшний праздник наполняет смыслом их деяния. Наш долг - работать над тем, чтобы Латвия будущего так же радовалась и гордилась нами", - сказал президент.

Ринкевич подчеркнул, что 106 лет назад наши предки столкнулись с настоящим морем неопределенности. "Да, иногда были сомнения. Была тревога. Порой из зеркала на нас смотрели безразличие и безнадежность. И это нормально для человека. Сомнения и страх делают нас людьми. Но вместе мы должны их преодолеть. Потому что мужество и убеждения делают нас сильной, свободной, независимой Латвией", - сказал Ринкевичс.

В своем обращении он призвал людей бороться за Латвию, защищать свою независимость и друг друга. Президент также призвал людей гордиться своей свободой и гордиться друг другом.

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