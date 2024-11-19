В Рижской клинической университетской больнице Паула Страдиня (PSKUS) значительная часть записей на прием до марта 2024 года уже выбрана, сообщил председатель правления больницы Лаурис Видзис в интервью программе TV3 "900 секунд"

Видзис выразил надежду, что улучшения инфраструктуры помогут уменьшить очереди на услуги. Вместе с тем он отметил, что количество врачей и медсестер ограничено, и в течение пятилетнего срока полномочий он будет работать над сплочением команды, удержанием текущих сотрудников и привлечением новых.

Завершение корпуса A2 остается одним из его приоритетных задач. По его словам, работы идут по плану, и объект планируется завершить в конце 2026 года или начале 2027 года. Он уверен, что финансирование для проекта будет достаточным.

Больница продолжит судебные разбирательства с предыдущим подрядчиком SIA "Velve", добавил Видзис.

Он также отметил, что финансовое положение больницы сейчас достаточно стабильно, и от государства в следующем году ожидается аналогичное финансирование. Вместе с этим, он уверен, что возможны улучшения и на уровне самой больницы, например, в отношении ряда категорий расходов.

Как уже сообщалось, 14 ноября был утвержден новый состав правления PSKUS, возглавит его нынешний временный руководитель Лаурис Видзис. В правлении за медицинское обслуживание будет отвечать пневмолог Даце Жентиня, а финансовым управлением займется Гиртс Ансонс. В то же время, члены правления Юлия Старе продолжит выполнять свои обязанности до февраля, отвечая за недвижимость, инфраструктуру, безопасность и проектное управление больницы.

Напомним, что в конце октября прошлого года совет PSKUS выразил недоверие предыдущему правлению больницы, сняв солжностей Риналда Мучинса, Илзу Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агриса Мелниса. Это было связано с неудачами в строительстве нового корпуса A2 больницы. Работы по строительству выполнялись компанией SIA "Velve", однако объект так и не был завершен, и контракт с подрядчиком был расторгнут.

В это время работу больницы обеспечивало временное правление с Лаурисом Видзисом, Джинетой Хейнрихсоне и Гиртсом Ансонсом.

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