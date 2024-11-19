Со 2 декабря посольство США в Риге приостановит выдачу иммиграционных виз, говорится на официальном сайте дипломатического представительства.

В сообщении поясняется, что согласно решению Государственного департамента США, заявления на иммиграционные визы от граждан Латвии будут рассматривать в посольстве США в Стокгольме. Это касается дел о воссоединении с близкими родственниками, виз категории "K" для невест и женихов граждан США, дел по визам "V92" и "V93" для родственников беженцев, а также заявок на участие в иммиграционной лотерее ("DV"-визы).

Если интервью по иммиграционной визе уже состоялось в посольстве США в Риге, то дело продолжит рассматривать дипломатическое представительство в Латвии до завершения этого дела.

Также подчеркивается, что перед подачей заявления на иммиграционную визу человек должен обычно получить одобренную петицию от Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). Петицию может подать либо квалифицированный родственник, либо потенциальный работодатель. Более подробную информацию о подаче петиции можно найти на сайте USCIS.

Если петиция была одобрена и пришел срок для подачи визы, заявитель может подать заявление на иммиграционную или "K" категорию неиммиграционной визы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !