Создание многофункционального павильона для киносъемок в Спилве может обойтись в десятки миллионов евро, заявил во вторник, 19 ноября, член правления Латвийской ассоциации продюсеров киносервиса Янис Калейс. Это заявление было сделано после подписания Меморандума о сотрудничестве по созданию нового центра инфраструктурных услуг для мультимедийной отрасли.

Калейс отметил, что следующим шагом станет выбор модели финансирования. Сейчас рассматриваются три варианта: первый — инвестиции частных инвесторов, второй — государственное финансирование, третий — государственно-частное партнерство. Калейш также подчеркнул, что в процессе может быть выработана ещё одна модель.

Отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для строительства павильона, Калейс сказал, что согласно предварительным расчётам, после того как будет решен финансовый вопрос, павильон можно будет построить за три года. Он добавил, что стоимость павильона, рассчитанная четыре года назад, составляла более 20 миллионов евро.

Меморандум о сотрудничестве подписали Калейс, министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян), мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") и министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"). Министр экономики отметил, что строительство павильона является проектом с коммерческой направленностью, который необходимо реализовывать в сотрудничестве с предпринимателями. По его словам, подписав меморандум, стороны обязались изучить, какие программы поддержки могут быть предложены.

Валайнис упомянул, что АО "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" ("Altum"), оборот которого превышает один миллиард евро, предлагает около 42 программы поддержки. Министр экономики подчеркнул, что создание павильона основано на коммерческих принципах, и что уже сейчас возможно предложить финансирование через программы поддержки с относительно низкими процентными ставками. По его мнению, при сотрудничестве с Министерством культуры и Рижским самоуправлением создание павильона является достижимым результатом.

Министр также подчеркнул, что подписание меморандума о сотрудничестве является важным событием. Он объяснил, что за последние годы в Латвии реализуются все более крупные проекты в области кинопроизводства. Валайнис отметил, что были проведены расчеты вклада киноиндустрии в экономику страны — эта отрасль из всех сфер культуры обладает одной из самых высоких добавленных стоимостей.

"Если мы хотим быть амбициозными, стать лидерами среди стран Балтии, привлекать мировые компании, такие как Netflix, и говорить о создании регионального центра, развитие инфраструктуры является неотъемлемой частью. Это необходимо, чтобы мы стали еще более конкурентоспособными, могли реализовывать еще более масштабные проекты, развивать экономику, рекламировать страну и формировать ее имидж. На мой взгляд, это основополагающие вещи, и сегодня это один из лучших способов их осуществить", — заявил министр экономики, подчеркнув, что в интересах всех сторон обеспечить строительство павильона в ближайшее время.

Министр культуры Агнесе Лаце отметила, что сотрудничество различных заинтересованных сторон поможет укрепить кинопроизводство не только внутри Латвии, но и повысить его экспортный потенциал. Она подчеркнула, что в рамках меморандума Министерство культуры обязуется содействовать развитию отрасли через образование. Планируется сотрудничество с Национальной школой производства фильмов Латвийской академии культуры и другими учреждениями культурного образования, чтобы обеспечить профессионализм, экспертные знания и навыки, необходимые для развития отрасли.

Мэр столицы Вилнис Кирсис заявил, что Рига имеет давние традиции кинопроизводства. По его словам, кино — это не только искусство, но и прибыльный бизнес. Он упомянул программу софинансирования Rīgas filmu fonds", в рамках которой ежегодно выделяется 800 000 евро на поддержку кинопроектов в Риге. Кирсис также отметил, что 18 ноября на торжественном заседании Рижской думы был объявлен лауреат премии "Рижанин года". Единогласно жюри присудило эту награду режиссеру анимационного фильма "Straume" Гинту Зилбалодису.

Ранее сообщалось, что в Риге, в районе Спилве, будет построен многофункциональный павильон для съемок фильмов под названием Riga Stages. На территории площадью три гектара планируется создание нескольких студий, бассейна для подводных съемок, съемочной площадки под открытым небом, вспомогательных помещений, складов, офисов и парковки.

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