Работы по реконструкции Земитанског моста в Риге будут разделены на три этапа. Во время ремонта будут доступны по две полосы движения в каждом направлении, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

В Риге этой осенью начались работы по перестройке моста Йорга Земитана. Оснащение зоны строительных работ соответствующими дорожными знаками, горизонтальной разметкой дороги и ограничительными элементами будет происходить постепенно, поэтому на первых этапах в "часы пик" движение будут регулировать регулировщики движения.

Работы по перестройке Земитанского моста разделены на три этапа, и на каждом из этапов участникам движения будут обеспечены две полосы движения в каждом направлении. На каждый этап в среднем будет отведено шесть месяцев.

Сейчас идет демонтаж барьеров на путепроводе, а также демонтаж проезжей части и бетонных конструкций до пролетных балок в средней части моста. Весной запланирована подготовка бетонной поверхности проезжей части, укладка гидроизоляции и строительство асфальтобетонного покрытия.

На втором этапе строительства, который, согласно предварительным данным, может начаться в мае 2025-го года, планируется пустить движение частично по обновленной средней части путепровода и левой стороне моста, пока на правой стороне будут вестись строительные работы. На этом участке будут проводиться такие же работы, как и на первом этапе, дополнительно будут демонтированы опоры контактных сетей трамваев и установлены временные столбы.

На третьем этапе планируется направить движение по обновленной части путепровода, а строительные работы вести на левой стороне моста, дополнительно построив карнизы и лестницы.

Строители отмечают, что в зимний сезон работы могут быть адаптированы к погодным условиям, но никаких отклонений от графика выполнения работ не предвидится. Планируется, что на перестройку Земитанского моста может уйти примерно полтора года с начала строительных работ. Работы планируют завершить к осени 2026 года.

19 ноября после обследования строительных работ на мосту Йорга Земитана председатель Рижской думы Вилнис Кирсис заявил, что Рижское самоуправление провело все предварительные работы, чтобы в ближайшие пять лет привести в порядок рижские мосты.

Политик подчеркнул, что с перестройки Земитанского моста начался капитальный ремонт рижских мостов. По мнению мэра, очевидно, что работы стремительно продвигаются.

"Перестройка мостов - это не тот процесс, который можно завершить за несколько недель, отметил Кирсис, добавив, что перед началом реального строительства много невидимой работы: это переговоры с правительством о финансировании, проектирование и другие.

Сейчас в Риге строится путепровод на Кундзиньсале и скоро начнутся работы четвертой очереди Южного моста. Кроме того, планируется капитальный ремонт моста ВЭФ, или Воздушного моста, и путепровода улицы Вайрога.

Кирсис пообещал, что работы будут планироваться последовательно, чтобы сопровождающие их ограничения движения оказали как можно меньшее влияние на город.

Как сообщалось, летом 2024-го на внеочередном заседании Рижская дума решила взять заем в размере 20,5 млн евро на перестройку Земитанского моста. Перестройка моста обойдется в общую сумму до 24,2 млн евро, из них софинансирование самоуправления должно составить 3,6 млн евро.

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