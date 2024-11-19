Президент Латвии Эдгар Ринкевич провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом Ринкевич сообщил в социальной сети Х.

"Провёл отличный разговор по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Поздравил его с впечатляющей победой на выборах, обсудил оборонное сотрудничество, лидерство США в НАТО, Украину, большую дружбу между Латвией и США. Спасибо, господин избранный президент", - написал Эдгар Ринкевич в соцсети Х.

Had an excellent 📞 call with US President-elect @realDonaldTrump, congratulated him on impressive electoral victory, discussed defense cooperation, US leadership in NATO, Ukraine, great friendship between Latvia and US. Thank you, Mr President-elect 🇱🇻🇺🇸 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 19, 2024

"Господин Трамп шлет теплые поздравления Латвии по случаю ее 106-летия", - утверждает Ринкевич.

Днем ранее, 18 ноября, с Трампом по телефону побеседовал президент Литвы Гитанас Науседа. По словам Науседы, американский политик благосклонно отозвался о Литве.

Как сообщалось, 6 ноября состоялись выборы нового президента США. Гонку выиграл представитель Республиканской партии Дональд Трамп, получивший 279 голосов выборщиков при 270 необходимых. Соперником Трампа на выборах являлась Камала Харрис.

Инаугурация Трампа в качестве президента пройдет 20 января 2025 года.

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