В среду утром в Риге, в окрестностях Торнякалнса, возник пожар, из-за которого пришлось приостанавливать движение трамвая № 10, сообщили в муниципальном Rīgas satiksme.

Пожар возник на ул. Фрича Бривземниека, 26, рядом с парком Аркадия. Движение трамвая было приостановлено в обоих направлениях.

Сообщение о возгорании в заброшенном здании поступило на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы в 01.59. По данным ГПСС, горели кровельные конструкции (1000 квадратных метров), а также третий этаж (500 квадратных метров).

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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