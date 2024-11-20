Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш мог стать заместителем генсека НАТО, но его потеснила женщина, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на имеющуюся его распоряжении неофициальную информацию.

Как пишет портал Lsm+, Кариньш был в верхней части списка кандидатов на пост заместителя генсека НАТО.



В конечном итоге эту должность получила министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская. У Кариньша были большие шансы на то, чтобы быть утвержденным, но, в конечном итоге, следует из неофициальных данных, было решено соблюдать принцип равенства полов и выбрать на этот пост женщину.